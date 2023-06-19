×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? Kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Kiraya Yüzde 25 Zam Sınırı#Kira Artış Sınırı Uzatıldı Mı#Kira Zam Sınırı Bitti Mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 19:39

Kiraya yüzde 25 zam sınırının ne zaman biteceği, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı devreye girmişti. 1 Temmuz 2023’te sona ermesi beklenen kira zammı sınırlaması için son dakika açıklama geldi. Adalet Bakanı Tunç kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını belirterek, merak edilen "Kira artış sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek? Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı Kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek Adalet Bakanı Tunçtan açıklama geldi

Kira zammı sınırlaması son dakika haberler ile takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Fahiş fiyatlar nedeniyle devreye alınan kiraya yüzde 25 zam sınırı için Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Tunç: "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak." dedi. Öte yandan ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Peki, kira zam sınırlaması uzatılacak mı, devam ediyor mu? İşte, ayrıntılar.

2/5KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILACAK MI

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Konut kiralarına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 1 Temmuz’da sona erecekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca kiracının merakla beklediği soruya cevap verdi.

Bakan Tunç, kirada yüzde 25 artış uygulaması süreceğini duyurdu. Tunç, açıklamasında "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek." ifadelerini kullandı. 

Geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına sınırlama getirilmişti. Yapılan düzenlemeyle “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” denildi.

3/5CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Konut kiralarına zam sınırın getirilmesi AK Parti'nin seçim vaatlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında fahiş kira artışıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cebri adımlar atmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Adalet Bakanlığı’nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz" demişti.

4/5HAPİS CEZASI YOLDA

HAPİS CEZASI YOLDA

Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi.

Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

5/5Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı Kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek Adalet Bakanı Tunçtan açıklama geldi

Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan Kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu. Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül’de devreye girecek. Bu tarih itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kiraya Yüzde 25 Zam Sınırı#Kira Artış Sınırı Uzatıldı Mı#Kira Zam Sınırı Bitti Mi