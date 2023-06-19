Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? Kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi!

Kira zammı sınırlaması son dakika haberler ile takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Fahiş fiyatlar nedeniyle devreye alınan kiraya yüzde 25 zam sınırı için Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Tunç: "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak." dedi. Öte yandan ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Peki, kira zam sınırlaması uzatılacak mı, devam ediyor mu? İşte, ayrıntılar.