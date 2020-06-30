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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 11:50,

Kirasını ödeyecek parası yoktu! Aldığı riskle onu tanımayan kalmadı

Dünyanın en popüler konaklama uygulamasının sahibinin bir zamanlar hayatı çok zordu. İşte o başarı hikayesi...

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Brian Chesky, giderek popüler olan dünyanın birçok yerinde konaklama imkanı sağlayan Airnb’nin kurucularından biri.

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Aynı zamanda şirketin CEO’su olan Chesky, Airbnb’nin başarıya ulaşmasında oldukça önemli role sahip. Peki Brain Chesky’nin başarısının sırrı nedir?

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Risk Almak: Aslında birçoğumuzun çekindiği, güvenli bölgemizden çıkıp risk almaktır.

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Orta gelirli bir ailenin çocuğu olan Chesky, Rhode Island School of Design mezunudur ve  Los Angels’da endüstriyel dizayn firmasında çalışmaya başlamıştır.

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Fakat her gün yaptığı işlerin benzer olasının ona rahatsızlık vermesi gösterdiği sonucu işten ayrılmış ve San Francisco’ya taşınmıştır. İşte Brian Chesky’nin hikayesi tam olarak burada başlıyor.

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San Francisco’da ev kiralarını ödeyemeyen Chesky ve ortağı Joe evlerinin odalarını kiraya vermeye başlamışlar ve böylelikle Airbed and Breakfast adında sitelerini kurmuşlar.

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Şirketleri için yatırım almaya karar vermişler ve birçok yatırımcıdan olumsuz dönüşler almışlar.

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Şirketlerini kuralı henüz bir sene olmasına rağmen hiç müşterileri olmaz ve borçları giderek artar.

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Borçları giderek artan ve bunun saçma bir fikir olduğuna dair birçok eleştiri alan Chesky, bu noktada “Düşünmeyi bırakmadan ve endişelenmeden ileriyi düşünmemiz gerekiyordu ve bizde öyle yaptık” demiştir.

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Ayrıca Chesky, bir senenin sonunda bütün bu başarısızlıklarına rağmen kendilerine olan inançlarından dolayı umutlarını kaybetmediklerini söylemiştir.

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Henüz yeni piyasaya çıktıklarında evlerini kiralamak isteyenlerle yola başlasalar da bu yeterli değildi.

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Bu noktada benzer başka bir platform olan Craigslist’in kullanıcılarıyla iletişime geçti ve aynı zamanda Airbnb’ye ilan vermelerini istedi.

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Craigslist ve Airbnb doğrudan rakip konumunda olmadıkları için Airbnb’nin bu şekilde arzını büyütmesi etik herhangi bir soruna yol açmadı.

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Böylelikle Airbnb’de birkaç gün içerisinde binlerce kiraya verilecek ev oldu.

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Müşteri veritabanları oluştururken çevrenizdeki benzer müşteri platformlarını dikkate almak oldukça önemli.

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Chesky, başarıya giden bu yolda birçok profesyonelden liderlik desteği aldıklarını ve bu desteklerin hepsinin iş hayatına yönelik olması gerekmediğini söylemiştir.

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Airbnb bugün 192 ülkeden fazla yerde hizmet vermekte ve yaklaşık 20 milyon kişiye konaklama imkanı sağlıyor.

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