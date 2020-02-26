Kiralık evi olanlar dikkat! Bunları yapmanız gerekiyor

Gurbetçi de verir



Dar mükellef konumundaki bu kişilerin Türkiye'den elde ettikleri konut kira gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.



Emekli de olsanız kira geliri 5.400 TL'yi aşıyorsa....



* Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) vermek mümkün.



* Kira gelirlerinin vergisi, mart ve temmuzda olmak üzere iki eşit taksitte gib.gov.tr üzerinden ödenebiliyor.



* Kiraya verilen gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de işyeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmayacak.



* Depozito kira geliri sayılmaz.



* Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı payları kazançlardan indirim konusu yapılamaz.



* Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen gayrimenkuller için beyanname verilmesine gerek yok. Ama bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.



* Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması durumunda tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.



* Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 5.400 lirayı aştığı sürece beyanname vermelisiniz.