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Emlak
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 11:29, /

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte Şubat 2020 kira artış oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 13.94 oldu.

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1

Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yüzde 12.37 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 13.94 rakamı ortaya çıktı.

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Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13.94 oldu.

3

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1139 lira

4

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1253 lira

5

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1367 lira

6

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1481 lira

7

Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1595 lira

8

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1709 lira

9

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1823 lira

10

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1936 lira

11

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2050 lira

12

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2164 lira

13

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2278 lira

14

Eski kira: 2200 lira

Yeni kira: 2506 lira

15

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2848 lira

16

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3133 lira

17

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3418 lira

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