Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte Şubat 2020 kira artış oranı

Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yüzde 12.37 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 13.94 rakamı ortaya çıktı.