Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte Şubat 2020 kira artış oranı
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 13.94 oldu.
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Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yüzde 12.37 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 13.94 rakamı ortaya çıktı.
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Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13.94 oldu.