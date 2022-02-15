KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE-TÜFE güncel rakamlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli olduSigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizin öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşındaKuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşında#Kocaeli
Murat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktıMurat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktı#Büyükçekmece
Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!#Koronavirüs
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Dikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyorDikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyor#Koronavirüs
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLEREkonomi Haberleri

KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE-TÜFE güncel rakamlar

#Kira Artış Oranı#Tüfe#Tüfe Şubat

Kira artış oranı 2022 hesaplama işlemi şubat ayının ilk günleri ile gündeme geldi. Enflasyon rakamları ile beraber kira artış oranları belirlendi. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 olarak gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak hesaplandı. Ocak ayında enflasyonun yüzde 48.69 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 22,58 oldu. Peki,2022 şubat kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, TEFE - TÜFE oranı ile belirlenen kira artış oranı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

Kira artış oranının ne kadar olduğu her ay merak edilen konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı her ay açıklanan enflasyon oranının ardından netlik kazanıyor. 

2/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

3/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

4/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

Ocak ayında Enflasyon yüzde 48.69 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 22,58 rakamı ortaya çıktı.

5/10KİRA ARTIŞ ORANI

KİRA ARTIŞ ORANI

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 22,58 oldu.

6/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

7/10YILLIK TÜFEYE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

8/10AYLIK TÜFEYE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu

9/10KİRA ZAM ORANI (Şubat): Kira artış oranı nasıl hesaplanır TEFE-TÜFE güncel rakamlar

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

10/10ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 42,66, AYLIK YÜZDE 7,49 ARTTI

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 42,66, AYLIK YÜZDE 7,49 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,91 artış gerçekleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira Artış Oranı#Tüfe#Tüfe Şubat