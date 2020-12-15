Kira yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK? Henüz sadece başvuru şartlarının genel hatları belirtilen kira yardımı için başvuru süreci resmi merciler tarafından açıklanacak. Cumhrubaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı desteğinin detayları is şu şekilde;



"Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.