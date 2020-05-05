Kira yardımı başvurusu 2020 nasıl yapılır? e-Devlet kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı başvurularının nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kira yardımı nasıl alınır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Başvurular birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.
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Kira yardımı başvurusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara birçok ekonomik destek sunuluyor. Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte başvuru ekranı ve detaylar…
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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.