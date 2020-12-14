Kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak? Kabine kararları merakla bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem konularından biri de kira düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından binlerce kişi, düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Peki, kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde verdiği haberlerden biri de kira düzenlemesi oldu. “Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kiralarda da düzenlemeye gideceğiz” dedi. Bu açıklama ardından binlerce kişi, "kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.
2