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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 08:06 | 

Kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak? Kabine kararları merakla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem konularından biri de kira düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından binlerce kişi, düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Peki, kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde verdiği haberlerden biri de kira düzenlemesi oldu. “Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kiralarda da düzenlemeye gideceğiz” dedi. Bu açıklama ardından binlerce kişi, "kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

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Kira düzenlemesinin detayları kabine toplantısında netlik kazanacak ancak CNN Türk Ankara Editörü Kıvanç El, "Kira müjdesi ne anlama geliyor, düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntılarını açıkladı.

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Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor.

4FATURALARA DESTEK GÜNDEMDE
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FATURALARA DESTEK GÜNDEMDE

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var? Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

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Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.

Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.

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