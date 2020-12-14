Kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak? Kabine kararları merakla bekleniyor

Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.



Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.



Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.



