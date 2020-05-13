Kira desteği başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet kira yardımı başvuru ekranı

Kanunun 12 nci maddesi kapsamında hak sahibi olup, çeşitli nedenlerle iskânları gerçekleşemeyen ailelerden talep edenlere karşılıksız kira yardımının verilebilmesi için hak sahibi aile fertlerinden biri adına ülke dâhilinde kayıtlı konutun bulunmaması gerekmektedir.



Karşılıksız kira yardımı ödemeleri yapılmadan önce; kiralanacak konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce hak sahibi ailelerin, kiraladıkları konutta ikamet edip etmedikleri, Nüfus Müdürlüğü ve Muhtarlıklardan T.C. kimlik bilgileriyle araştırılacak, gerekirse bizzat yerinde incelemelerde bulunularak durum tespiti yapılacaktır.(EK-21B) Ayrıca ailelerden, kiralanan konuta ait kira kontratı ile elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler istenecektir. Herhangi bir akraba ya da yakınları yanında kira ödemesi yapmadan oturanlara kira yardımı ödenmeyecektir



Araştırmaların tamamlanmasından sonra hangi hak sahibi ailelerin kira yardımı alıp alamayacağı İl Müdürlüğü içinde kurulan komisyon tarafından tutanak altına alınacak (EK-21C) ve kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankanın mahalli şubesinde, aileyi temsile yetkili kişi adına açtırılan hesap numaraları ile birlikte hak sahibi olunan İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, ülke dâhilinde kayıtlı konutunun bulunupbulunmadığı tapu kayıtlarından araştırılacak, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçim imkânının kaybedilip edilmediği dosyasından sorgulanacak ve yapılacak aylık karşılıksız kira yardımı ödemesi için açtırılan hesap numaraları tahakkuk evrakına eklenmek üzere liste haline getirilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, gerçekten kirada oturduğu kiralanan konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce belirlenen ailelerin onaylı tutanağı (EK-21C), kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankada açtıkları hesap numarası ve gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilerek, Genel Müdürlükten alınacak Olur’u takiben verilecek talimat doğrultusunda karşılıksız aylık kira yardımı yapılacaktır. Kira ödemeleri talep tarihinden sonraki ay başlayacak ve kesin iskân tarihinden bir önceki aya kadar devam edecektir. Ödemeler, bizzat ilgilisine yapılabileceği gibi noter tasdikli vekâletname alınması halinde vekiline de yapılabilir. Kiralanan konutların amacında kullanılıp kullanılmadığı İl Müdürlüklerince izlenecektir.