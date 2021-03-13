Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? İşte kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri
Kira beyannamesi mart ayının son günlerine doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Konut ve iş yeri sahibi olan kişilerin gündeminde yer alan kira gelir beyannamesi her yıl düzenli olarak veriliyor. Kira geliri elde edenler, e Devlet giriş sayfası Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresinden beyannamelerini verebilecekler. 2021 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ödemeyenler ise cezai duruma alınacak. Peki, kira beyannamesi ne zaman verilir? İşte, kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri.
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kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri, mükelleflerin gündeminde yer almaya başladı. 2020’de yıl içinde toplam 6 bin 600 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahiplerinin vergi ödemesi de söz konusu olmayacak. Kira beyannameleri 31 Mart akşamına kadar bizzat vergi dairesine gidilerek ya da internet üzerinden verilebilecek. Vatandaşların ceza ödememek için belirlenen tarih kadar beyannameleri vermesi gerekiyor.
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için MART ayının 1 inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.
Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.
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Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.
Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
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Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;