Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? İşte kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri

kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri, mükelleflerin gündeminde yer almaya başladı. 2020’de yıl içinde toplam 6 bin 600 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahiplerinin vergi ödemesi de söz konusu olmayacak. Kira beyannameleri 31 Mart akşamına kadar bizzat vergi dairesine gidilerek ya da internet üzerinden verilebilecek. Vatandaşların ceza ödememek için belirlenen tarih kadar beyannameleri vermesi gerekiyor.