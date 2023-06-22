Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanı Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması!

KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI?

Kira artış oranlarına ilişkin yapılan yüzde 25 azami artırım oranı düzenlemesine ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Tunç, yüzde 25'lik artış oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl daha geçerli olacağını söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik desteğimizi hazırladık. Meclis de bayramdan sonra toplandığında ilk işlerden bir tanesi, gelecek olan torba kanunda da bu düzenleme yasalaşmış olacak. Ve geçerliliği de 1 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle devam etmiş olacak.