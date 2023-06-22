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Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanı Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 13:02

Temmuz ayına yaklaşılırken, yüzde 25 olarak belirlenen kira artışı aramaları hız kazandı. Adalet Bakanı Tunç kira düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı devreye girmişti. 1 Temmuz 2023’te sona ermesi beklenen kira zammı sınırlaması için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanı Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması!

1/4Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor Adalet Bakanı Tunçtan kira düzenlemesi açıklaması

Kira artış sınırlaması son dakika açıklamaları gündemde yer alıyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Fahiş fiyatlar nedeniyle devreye alınan kiraya yüzde 25 zam sınırı için Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

2/4KİRA ARTIŞ SINIRI NE KADAR OLDU

KİRA ARTIŞ SINIRI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranlarına ilişkin yapılan yüzde 25 azami artırım oranı düzenlemesine ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konutlarda kira artış üst sınırı yüzde 25 olacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.

3/4KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI

KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI?

Kira artış oranlarına ilişkin yapılan yüzde 25 azami artırım oranı düzenlemesine ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Tunç, yüzde 25'lik artış oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl daha geçerli olacağını söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik desteğimizi hazırladık. Meclis de bayramdan sonra toplandığında ilk işlerden bir tanesi, gelecek olan torba kanunda da bu düzenleme yasalaşmış olacak. Ve geçerliliği de 1 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle devam etmiş olacak.

4/4NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

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