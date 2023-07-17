Kira artış sınırı uzatıldı mı? Kiraya yüzde 25 kira artış sınırlaması ne zaman bitecek? TBMM'de kabul edildi!

Kira zammı sınırlamasının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Hükümetin bir süredir gündeminde olan kira zammı sınırlamasında yeni gelişme yaşandı. TBMM'de kabul edilen kanunla kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı. Peki, kira zammı sınırlaması ne zamana uzatıldı? İşte, o konu hakkında bilgiler.