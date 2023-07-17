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Kira artış sınırı uzatıldı mı? Kiraya yüzde 25 kira artış sınırlaması ne zaman bitecek? TBMM'de kabul edildi!

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#Kira Artış Sınırı#Kiraya Yüzde 25 Zam Sınırı#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 02:14

Kiraya yüzde 25 zam sınırı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? soruları son gelişmeler ile takip ediliyor. Son aylarda kiralara uygulanan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı devreye girmişti. Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren 1 Temmuz 2023’te sona ermesi beklenen kira zammı sınırlaması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren kira artış sınırlaması ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar planlanıyor. Peki, kira zam sınırlaması ne zaman kadar uzatıldı? İşte, kiraya yüzde 25 zam sınırlaması hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4Kira artış sınırı uzatıldı mı Kiraya yüzde 25 kira artış sınırlaması ne zaman bitecek TBMMde kabul edildi

Kira zammı sınırlamasının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Hükümetin bir süredir gündeminde olan kira zammı sınırlamasında yeni gelişme yaşandı. TBMM'de kabul edilen kanunla kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı. Peki, kira zammı sınırlaması ne zamana uzatıldı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4KİRA ZAMMI SINIRLAMASI UZATILDI MI

KİRA ZAMMI SINIRLAMASI UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi.

Kanunla; kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı. Buna göre; 8 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak olan hükmün süresi 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması öngörüldü.

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HAPİS CEZASI YOLDA

Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söylemişti.

Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

4/4Kira artış sınırı uzatıldı mı Kiraya yüzde 25 kira artış sınırlaması ne zaman bitecek TBMMde kabul edildi

Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan Kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu. Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül’de devreye girecek. Bu tarih itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.

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