×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

TEMMUZ 2023 KİRA ARTIŞ ORANI || 12 aylık enflasyon farkına göre temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? Temmuz 2023 TEFE-TÜFE yüzde kaç oldu? İşte kira artış sınırı ile ilgili o detay...

Güncelleme Tarihi:

#Kira Artış Oranı#Kira Zammı Temmuz 2023#Temmuz Ayı Kira Artış Oranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:07

Temmuz 2023 kira artış oranı 12 aylık enflasyon farkına göre yeniden hesaplandı. 5 Temmuz Çarşamba sabahı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz 2023 kira zammı da bu bağlamda merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 6 aylık enflasyon farkına ilişkin verileri paylaştı. Temmuz ayı kira zammı da bu bağlamda kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda kira artış oranları yeniden hesaplandı. Memur ve emekli maaş zamları da bu rakamlar doğrultusunda netleşti. Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. Kira artış sınırı ise 1 yıl daha uzatılarak 1 Temmuz 2024’te sona erecek. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı 2023 yüzde kaç oldu?

1/5TEMMUZ 2023 KİRA ARTIŞ ORANI || 12 aylık enflasyon farkına göre temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu Temmuz 2023 TEFE-TÜFE yüzde kaç oldu İşte kira artış sınırı ile ilgili o detay...

Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından netlik kazandı. Maaş zamları ve birçok maaşın yeniden hesaplanması için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına çevrilmişti. TÜİK saat 10.00'da merak edilen verileri paylaştı. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Temmuz 2023 kira zammı da bu bağlamda ortaya çıktı. Hali hazırda kira sözleşmesi devam eden kişiler için ise yüzde 25 kira sınırlaması uygulaması 1 yıl daha uzatıldı. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2/5TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

EN SON HABERLER

Kafelerde nargile yasaklandı mı İstanbulda nargile yasağı ne zaman geçerli olacak İstanbul Valiliğinden yeni karar

Kafelerde nargile yasaklandı mı? İstanbul'da nargile yasağı ne zaman geçerli olacak? İstanbul Valiliği'nden yeni karar!

#Nargile
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu? Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

#Hemşire Maaş Zammı
Gadir Hum nedir Gadir Hum Bayramında neler yapılır, gelenekleri nelerdir İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nda neler yapılır, gelenekleri nelerdir? İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

#Gadir Hum
3/5KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, “Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

4/5TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

EN SON HABERLER

Kafelerde nargile yasaklandı mı İstanbulda nargile yasağı ne zaman geçerli olacak İstanbul Valiliğinden yeni karar

Kafelerde nargile yasaklandı mı? İstanbul'da nargile yasağı ne zaman geçerli olacak? İstanbul Valiliği'nden yeni karar!

#Nargile
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu? Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

#Hemşire Maaş Zammı
Gadir Hum nedir Gadir Hum Bayramında neler yapılır, gelenekleri nelerdir İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nda neler yapılır, gelenekleri nelerdir? İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

#Gadir Hum
5/5HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira Artış Oranı#Kira Zammı Temmuz 2023#Temmuz Ayı Kira Artış Oranı

EN SON HABERLER

Kafelerde nargile yasaklandı mı İstanbulda nargile yasağı ne zaman geçerli olacak İstanbul Valiliğinden yeni karar

Kafelerde nargile yasaklandı mı? İstanbul'da nargile yasağı ne zaman geçerli olacak? İstanbul Valiliği'nden yeni karar!

#Nargile
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz Seyyanen zam hemşireleri kapsıyor mu? Son dakika memur maaş zammı Meclis’e sunuldu

#Hemşire Maaş Zammı
Gadir Hum nedir Gadir Hum Bayramında neler yapılır, gelenekleri nelerdir İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nda neler yapılır, gelenekleri nelerdir? İşte Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

#Gadir Hum