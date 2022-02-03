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2022 KİRA ARTIŞ ORANI: Şubat ayı kira artış oranı nedir? 2022 Şubat TÜFE oranı

#Kira Artış Oranı#Tüfe#Tüfe Şubat

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 olarak gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak hesaplandı. Ocak ayında enflasyonun yüzde 48.69 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 22,58 oldu.

1/72022 KİRA ARTIŞ ORANI: Şubat ayı kira artış oranı nedir 2022 Şubat TÜFE oranı

Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ocak ayında Enflasyon yüzde 48.69 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 22,58 rakamı ortaya çıktı.

2/7KİRA ARTIŞ ORANI

KİRA ARTIŞ ORANI

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 22,58 oldu.

3/72022 KİRA ARTIŞ ORANI: Şubat ayı kira artış oranı nedir 2022 Şubat TÜFE oranı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

4/7YILLIK TÜFEYE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

5/7AYLIK TÜFEYE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu

6/72022 KİRA ARTIŞ ORANI: Şubat ayı kira artış oranı nedir 2022 Şubat TÜFE oranı

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

7/7ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 42,66, AYLIK YÜZDE 7,49 ARTTI

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 42,66, AYLIK YÜZDE 7,49 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,91 artış gerçekleşti.

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#Kira Artış Oranı#Tüfe#Tüfe Şubat