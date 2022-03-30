Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı mart ayının son günlerinde gündeme geldi. Enflasyon rakamları ile beraber kira artış oranları belirlendi. Nisan ayı kira artış oranı 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00’da belli olacak.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL