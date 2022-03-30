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Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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Nisan ayının yaklaşması ile beraber hem ev sahipleri hem de kiracılar, TÜİK tarafından açıklanacak olan kira artış oranını beklemeye başladı. Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

1/3Kira artış oranı ne zaman açıklanacak

Kira artış oranı mart ayının son günlerinde gündeme geldi. Enflasyon rakamları ile beraber kira artış oranları belirlendi. Nisan ayı kira artış oranı 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00’da belli olacak.

2/3MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

3/3KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

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