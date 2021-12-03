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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 16:50 | 

Aralık kira artış oranı ne kadar? 2021 kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı, her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon oranını bugün açıklandı. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

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Kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kira artış oranları her ay açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oluyor. Kasım ayında TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti. Kira artış oranı %17,71 oldu.
2ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayında TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

Kira artış oranı %17,71 oldu.
3KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. ÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti. Kasım ayı kira artış oranı ise 17,09 olarak gerçekleşti.
4KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

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