Aralık kira artış oranı ne kadar? 2021 kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kira artış oranları her ay açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oluyor. Kasım ayında TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti. Kira artış oranı %17,71 oldu.