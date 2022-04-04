Kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı? 2022 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama

Nisan kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mart ayında TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu. Nisan ayı kira artış oranı ise bugün belli olacak.
Nisan ayı kira artış oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının saat 10.00'da açıklanmasının ardından rakam netleşecek. Mart ayı kira artış oranı şubat ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanmıştı.
Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL