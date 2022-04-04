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Kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı? 2022 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama

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Kira artış oranı, her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Nisan ayının gelmesi ile beraber gözler mart ayı enflasyon oranına çevrildi. Geçtiğimiz ay kira artış oranı 3 Mart tarihinde açıklanan şubat ayı rakamlarına göre belirlenmişti. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı? İşte detaylar

1/4Kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı 2022 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama

Nisan kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mart ayında TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu. Nisan ayı kira artış oranı ise bugün belli olacak.

2/4NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı kira artış oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının saat 10.00'da açıklanmasının ardından rakam netleşecek. Mart ayı kira artış oranı şubat ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanmıştı.

3/4Kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı 2022 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu.

4/4KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

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