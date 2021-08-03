Kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek? İşte 2021 Ağustos ayı kira zam tablosu
Ağustos ayı kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonların gündemine geldi. İş yeri ve konutlar için uygulanan kira artış oranları, TEFE ve TÜFE enflasyon verileri ile netlik kazandı. Açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte, milyonları ilgilendiren 2021 Ağustos ayı kira zam oranı tablosu ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kira zam oranları temmuz ayı enflasyon verileri ile beraber belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre kira artış oranı kesinleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kiralara yapılacak artış oranı da böylece yüzde 15.15 oldu. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanacak.
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KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 18.95 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.
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KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
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ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 yükseldi.
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2020'ye göre yüzde 25,05, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 yükseldi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanmıştı.