Kasım kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama
Kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Eylül ayında açıklanan ağustos enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 16.42 olmuştu. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Kira artış oranı 2021 yılı kasım ayı için yoğun ilgi görüyor. Kira artış oranları her ay açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oluyor. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Kasım ayı kira artış oranı ise 17,09 olarak gerçekleşti.
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KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. ÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.
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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni Zam oranı geçerli olacak. Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 19.58 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 16.42 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.