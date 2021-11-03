Kasım kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. ÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.