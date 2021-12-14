KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi başvuruları ne zaman? İşte KİPTAŞ sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

KİPTAŞ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait evinin olmaması, daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir. Ancak ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilir.



Ayrıca başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplardan olan Aydınlı Mahallesi sakinleri için son 1 yıldır İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesinde oturma şartı aranacaktır.