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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 12:20 | 

KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi başvuruları ne zaman? İşte KİPTAŞ sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesine ait detaylar belli oldu. Başvurular, online olarak KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek. Peki, KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi başvuruları ne zaman? İşte KİPTAŞ sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

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1
KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13 Aralık itibariyle başladı ve 28 Aralık’a kadar devam edecek. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar için şartlar belirlendi.
2KİPTAŞ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

KİPTAŞ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait evinin olmaması, daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir. Ancak ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilir.

Ayrıca başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplardan olan Aydınlı Mahallesi sakinleri için son 1 yıldır İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesinde oturma şartı aranacaktır.
3
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.
4
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.
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