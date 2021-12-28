KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kurası ne zaman gerçekleşecek?
KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi için başvurular 13 Aralık itibariyle başlamıştı, ön başvuru süreci 28 Aralık (bugün) saat 17.00’ye kadar devam edecek. Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek. Peki, KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kurası ne zaman gerçekleşecek?
KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13 Aralık itibariyle başladı ve 28 Aralık’a kadar devam edecek. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak
Hak sahibi belirleme kurası nasıl yapılacak?
Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura tarihi 2022 yılı Ocak ayı içinde planlanmaktadır. Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İDADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.