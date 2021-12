KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kurası ne zaman gerçekleşecek?

Hak sahibi belirleme kurası nasıl yapılacak?

Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura tarihi 2022 yılı Ocak ayı içinde planlanmaktadır. Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.