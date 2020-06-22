KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?

PROJENİN AYRINTILARI Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.