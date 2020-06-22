MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?
GeriGündem KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 10:09,

KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?

Alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşların konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunulacak KİPTAŞ Silvri Konutlarının 4. Etabına yönelik başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından konut projesi için kura çekiminin tarihi merak konusu oldu. Peki, KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KİPTAŞ'ın Silivri'de hayata geçireceği Silivri Konutları 4. Etap'ta kura çekiminin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik, sadece evi olmayanların alabileceği evler için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, İBB'den gelecek açıklamaya odaklandı. İşte, KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi hakkında ayrıntılar...

2BAŞVURU SÜRECİ SONLANDI
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU SÜRECİ SONLANDI

Silivri 4. Etap Konutları için Ön Başvuru 31 Mayıs saat 24:00’da başladı ve 21 Haziran 2020 saat 17:00’de sona erdi.

3KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihi, bugün içinde konut projesi için açılan internet sitesinden ilan edilecek. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4PROJENİN AYRINTILARI
Abone Olgoogle-news

PROJENİN AYRINTILARI

Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi