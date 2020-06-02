Kiptaş Silivri 4. Etap başvuruları ne zaman başlayacak?
KİPTAŞ'ın Silivri'de hayata geçireceği Silivri Konutları 4. Etap'ta talep toplamaya ne zaman başlanacağı merak konusu oldu. Öte yandan dar ve orta gelirli ailelere yönelik, sadece evi olmayanların alabileceği evler için başvuru koşullarının neler olduğu da araştırılıyor. Peki, Kiptaş Silivri 4. Etap başvuruları ne zaman başlayacak? Kiptaş Silivri konutları başvuru şartları neler?
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Alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşların konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunulacak Kiptaş Silvri Konutlarının 4. Etabına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. 18 yaşını tamamlamış bireylerin başvurabileceği ilan için belirli bir süre İstanbul'da yaşama şartı da aranıyor. İşte, Kiptaş Silivri 4. Etap projesi hakkında ayrıntılar...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Silivri 4. Etap Konutları için Ön Başvuru 31 Mayıs saat 24:00’da başladı ve 21 Haziran 2020 saat 17:00’de sona erecek.
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KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir.
18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir.
Başvuru sahibininmüracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.
Hak sahipliği kurası sonucunda aynı yerde ikamet eden bir ailede birden fazla kişiye hak sahipliği çıkması halinde aile fertlerinden sadece bir kişi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda hangi aile ferdinin hak sahibi olacağı kişilerin uzlaşmasına bırakılacak olup uzlaşma sağlanmaması halinde aile bireyleri arasında kura çekilecektir.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
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PROJENİN AYRINTILARI
Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.