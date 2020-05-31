Kiptaş Silivri 4. Etap başvuru şartları nedir? Kiptaş Silivri 4. Etap başvurusu nasıl yapılır?

Kiptaş Silivri 4. Etap başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 lira katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip taleplerini oluşturabilecekler.
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Kiptaş Silivri başvuru şartları araştırılıyor. Ön başvuru işlemleri 1 Haziran’da başlayacak ve 21 Haziran’a kadar devam edecek. Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 liradan başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları da bulunuyor.
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KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI 4. ETAP BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kiptaş ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi üzerinden yapılacak.KİPTAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Sosyal konut projeleri kapsamında satışa sunulan bazı projelerimizde başvuru sahipleriyle ilgili özel şartlar aranmaktadır. (İstanbul’da ikamet ediyor olması, adına kayıtlı bir gayrimenkul olmaması vb. gibi) Bu şartlar konut satışlarında duyurulmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 lira katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip taleplerini oluşturabilecekler. 1396 konuttan oluşan proje, 2+1, 3+1 şeklindeki dairelerden oluşuyor.