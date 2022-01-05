KİPTAŞ kura tarihini sosyal medyadan paylaştı: Kiptaş Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman?

KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13-28 Aralık tarihleri arasında alındı. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak