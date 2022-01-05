KİPTAŞ kura tarihini sosyal medyadan paylaştı: Kiptaş Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman?
KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrilmişti. Ocak ayında yapılması beklenen kura için açıklama geldi. KİPTAŞ kura tarihini sosyal medyadan paylaştı. Peki, Kiptaş Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman?
KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13-28 Aralık tarihleri arasında alındı. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak
Kuraların 13 Ocak’ta saat 11.00’de gerçekleşeceğini sosyal medyadan bildiren KİPTAŞ, Twitter adresinden yaptığı açıklamada “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekilişimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz.” İfadelerine yer verdi.