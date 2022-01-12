Kiptaş Aydınlıkevler kura sonuçları için geri sayım... Kiptaş Aydınlıkevler canlı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Kiptaş Aydınlıkevler kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13-28 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak. Peki, Kiptaş Aydınlıkevler canlı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
KİPTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda 13 Ocak tarihinde saat 11:00’de gerçekleşecek. Aydınlık evler kura çekilişi KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.
Kuraların 13 Ocak’ta saat 11.00’de gerçekleşeceğini sosyal medyadan bildiren KİPTAŞ, Twitter adresinden yaptığı açıklamada “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekilişimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz.” İfadelerine yer verdi.
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İDADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.