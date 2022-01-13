Kiptaş Aydınlıkevler KURA SONUÇ EKRANI: KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor
KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvuru süreci geride kaldı, gözler kura çekilişine çevrildi. KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında noter huzurunda paylaşılıyor. Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek. İşte Kiptaş Aydınlıkevler kura sonuçlarında son durum...
KİPTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda 13 Ocak tarihinde saat 11:00’de gerçekleşecek. Aydınlık evler kura çekilişi KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.
2
Rekor sayıda başvuru alan sosyal konut projemiz KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler’in hak sahiplerini belirliyoruz https://t.co/1lXg2WhiuD— KİPTAŞ (@kiptaskonut) January 13, 2022
Kuraların 13 Ocak’ta saat 11.00’de gerçekleşeceğini sosyal medyadan bildiren KİPTAŞ, Twitter adresinden yaptığı açıklamada “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekilişimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz.” İfadelerine yer verdi.
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İDADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.