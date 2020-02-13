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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 14:40, /

Kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçildi

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan sipsi ustası Halime Özke (72), 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor. Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 7 torunu bulunan sipsi ustası Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Sipsi çalmayı çok sevdiği belirten Özke, enstrümanını hiçbir zaman yanından ayırmadığıın söyledi. Kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştiren Özke, giydiği '3 parça' olarak adlandırılan kırmızı kıyafetiyle, ilçedeki düğünlerin de aranan ismi haline geldi.

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