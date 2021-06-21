Kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl yapılıyor? 1 Temmuz'dan sonrası işaret edilmişti

Düğün, kına, nişan gibi merasimlere ilişkin yasaklar binlerce çift ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Aylardır düğün ve nişanlarını ertelemek zorunda kalan çiftler, alınan güncel kararları merak ediyor. Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı ancak kına ve nişan yasakları devam ediyor.