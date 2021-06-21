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Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 15:22 | 

Kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl yapılıyor? 1 Temmuz'dan sonrası işaret edilmişti

Kabine toplantı tarihinin gelmesiyle birlikte düğün, nişan ve kına gecesi organizasyonlarıyla ilgili araştırmalar yeniden başladı. Yayımlanan son genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra bu merasimlere ilişkin kısıtlamalarda yeni değişiklikler olacağı duyurulmuştu. Peki, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl yapılıyor?

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Düğün, kına, nişan gibi merasimlere ilişkin yasaklar binlerce çift ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Aylardır düğün ve nişanlarını ertelemek zorunda kalan çiftler, alınan güncel kararları merak ediyor. Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı ancak kına ve nişan yasakları devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

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Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

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Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

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15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

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