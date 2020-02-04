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Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 07:49, /

Kına gecesinde dikkat çeken detay

9 Şubat’ta Kenan Koçak’la nikâh masasına oturacak olan Merve Özbey’in kına gecesi ünlü isimleri bir araya getirdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Merve Özbey önceki gün kına gecesi düzenledi. Kenan Koçak’la nikâh masasına oturmaya hazırlanan şarkıcıyı bu özel gecesinde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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Geceye katılanlar arasında Demet Akalın, Özlem Yıldız, İrem Derici, Ece Seçkin ve Emel Yıldırım da vardı. İlerleyen saatlerde Kenan Koçak da arkadaşlarıyla beraber eğlenceye katıldı. Merve Özbey gecenin sonunda heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün hayatımın en heyecanlı günü. Her şeyi örf ve adetlerimize uygun yapmaya çalıştık. Çok ağladım ama çok da güzel bir gece yaşadık.”

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Merve Özbey’in kına gecesinde Danla Bilic’in, kavgalı olduğu Aşkım Kapışmak’la denk geldi. 2018’de Bilic’e ‘kalçalarını görelim’ diyen Kapışmak’a “şeref yoksunu, karaktersiz” ifadelerini kullandığı için Kapışmak, Bilic’e hakaret davası açmıştı. Danla Bilic’in bakışları akıllara o davayı getirdi.

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Dikkat çeken ikili

Serdar Ortaç, geceye “Benimle Söyle” programında jüri üyeliği yapan Seçil Gür’le birlikte katıldı. Ortaç, geçen hafta bu programa konuk olmuştu.

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Demet Akalın geceye kızı Hira ile katıldı.

6

Merve Özbey

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Bengü

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İrem Derici

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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