Kına gecesinde dikkat çeken detay

Geceye katılanlar arasında Demet Akalın, Özlem Yıldız, İrem Derici, Ece Seçkin ve Emel Yıldırım da vardı. İlerleyen saatlerde Kenan Koçak da arkadaşlarıyla beraber eğlenceye katıldı. Merve Özbey gecenin sonunda heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün hayatımın en heyecanlı günü. Her şeyi örf ve adetlerimize uygun yapmaya çalıştık. Çok ağladım ama çok da güzel bir gece yaşadık.”