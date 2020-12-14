BBC Türkçe
Kimse ona inanmadı! Delilik olarak görüyorlardı... Şimdi tanımayan yok
BBC'nin haftalık The Boss (Patron) serisi, dünyanın dört bir yanından iş dünyasının önde gelen isimleri üzerine odaklanıyor. İşte seriden cilt bakım ürünleri firması kurucusu Tata Harper'ın inanılmaz başarı hikayesi...
Tata Harper'ın doğal cilt bakım ürünleri yaratma hikayesi, 2005'te üvey babasına kanser teşhisi konmasıyla başladı. Doktorlar üvey babasına, daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini tavsiye etti. Yediği yemeklerden vücuduna değen şampuan ve sabunlara kadar, kendisini daha az toksine ve sentetik kimyasallara maruz bırakması gerekiyordu.
Harper, "Onun için yeni ürünler araştırırken kendim için de yeni bir şeyler aradım çünkü daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyordum" diyor.
"Bir Latin kadını olarak güzellik ürünlerine bayılıyorum. Doğal ürünler o kadar sadeydi ki içinde birkaç madde barındırıyordu. O kadar basitlerdi ki, en yüksek teknolojiye sahip İsviçre malı cilt bakım setimi bununla asla değiştiremeyeceğimi düşünüyordum."
Kendisiyle aynı adı taşıyan şirket bugün 65 milyon doların üzerinde (yaklaşık 476 milyon Türk Lirası) değere sahip ve yıllık yaklaşık 25 milyon dolardan fazla (yaklaşık 183 milyon TL) gelir üretiyor.
9