Evlerinden çıkamayan ünlüler bazen sosyal medyada bu tür paylaşımlar yapıyor.
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1
SOSYAL MEDYA İÇİN GİYİNİYORLAR
Koronavirüs karantinası nedeniyle ünlüler de evlerinden dışarı adım atamıyor. Son bir aydır hemen hepsi doğal halleriyle çektikleri pozlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Ama bazıları günlük halleriyle çektikleri bu pozlardan sıkılmış olacak ki farklı yöntemler de deniyor son günlerde. Birçok ünlü kelimenin tam anlamıyla giyinip kuşanıp makyajını yapıyor ve o şekilde çekilen pozlarını "Kimse görmüyor bari siz görün" tarzı esprili mesajlarla paylaşıyor. İşte ünlülerin o paylaşımlarından örnekler.
2
KARDEŞİM VE BEN
Julia Roberts kardeşiyle çektirdiği bu pozunu "Giyindik ama gidecek yer yok" mesajıyla paylaştı.
3
YEŞİL ELBİSE
Kourtney Kardashian daha önce de bu kıyafetle çektirdiği pozlarını paylaşmıştı. Kardashian en çok şık poz veren ünlülerden biri.
4
MUTLU OLUN
Georgio Toffolo, takipçilerinin Paskalya bayramını bu iddialı giysiyle çektirdiği pozuyla kutladı.
5
TEBRİK POZU
Kylie Jenner da Paskalya pozu paylaştı.
6
PIRILTILI GİYSİ
Heidi Klum, pırıltılı bluzuyla verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı.
7
EVDE ÇEKİM
Gigi Hadid, evinde moda çekimi yaptı.
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MAKYAJLI POZ
Ashley Graham, zaman zaman makyajlı pozlar paylaşıyor.