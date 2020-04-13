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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 11:03,

Kimse görmüyor bari siz görün

Evlerinden çıkamayan ünlüler bazen sosyal medyada bu tür paylaşımlar yapıyor.

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1SOSYAL MEDYA İÇİN GİYİNİYORLAR

SOSYAL MEDYA İÇİN GİYİNİYORLAR

Koronavirüs karantinası nedeniyle ünlüler de evlerinden dışarı adım atamıyor. Son bir aydır hemen hepsi doğal halleriyle çektikleri pozlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Ama bazıları günlük halleriyle çektikleri bu pozlardan sıkılmış olacak ki farklı yöntemler de deniyor son günlerde. Birçok ünlü kelimenin tam anlamıyla giyinip kuşanıp makyajını yapıyor ve o şekilde çekilen pozlarını "Kimse görmüyor bari siz görün" tarzı esprili mesajlarla paylaşıyor. İşte ünlülerin o paylaşımlarından örnekler. 

2KARDEŞİM VE BEN

KARDEŞİM VE BEN

Julia Roberts kardeşiyle çektirdiği bu pozunu "Giyindik ama gidecek yer yok" mesajıyla paylaştı.

3YEŞİL ELBİSE

YEŞİL ELBİSE

Kourtney Kardashian daha önce de bu kıyafetle çektirdiği pozlarını paylaşmıştı. Kardashian en çok şık poz veren ünlülerden biri.

4MUTLU OLUN

MUTLU OLUN

Georgio Toffolo, takipçilerinin Paskalya bayramını bu iddialı giysiyle çektirdiği pozuyla kutladı.

5TEBRİK POZU

TEBRİK POZU

Kylie Jenner da Paskalya pozu paylaştı.

6PIRILTILI GİYSİ

PIRILTILI GİYSİ

Heidi Klum, pırıltılı bluzuyla verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı.

7EVDE ÇEKİM

EVDE ÇEKİM

Gigi Hadid, evinde moda çekimi yaptı.

8MAKYAJLI POZ

MAKYAJLI POZ

Ashley Graham, zaman zaman makyajlı pozlar paylaşıyor.

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