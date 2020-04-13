SOSYAL MEDYA İÇİN GİYİNİYORLAR Koronavirüs karantinası nedeniyle ünlüler de evlerinden dışarı adım atamıyor. Son bir aydır hemen hepsi doğal halleriyle çektikleri pozlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Ama bazıları günlük halleriyle çektikleri bu pozlardan sıkılmış olacak ki farklı yöntemler de deniyor son günlerde. Birçok ünlü kelimenin tam anlamıyla giyinip kuşanıp makyajını yapıyor ve o şekilde çekilen pozlarını "Kimse görmüyor bari siz görün" tarzı esprili mesajlarla paylaşıyor. İşte ünlülerin o paylaşımlarından örnekler.