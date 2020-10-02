Gündem Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 09:51 | 02 Ekim 2020 - 09:52

Kimse durduramıyor! Yine ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, Beyoğlu'nda kalabalık bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, Beyoğlu ve Kağıthane sokaklarında dolaşarak 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'na geldi. Polis, konvoyu otogara almazken, sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Askere giden 3 genç, İstiklal Marşı ve asker selamı ile aileleri tarafından birliklerine uğurlandı.