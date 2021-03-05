Kimlikleri belli oldu.. Bitlis şehitlerimizin isimleri açıklandı
Türkiye helikopter kazasında şehit olan askerlerine ağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Acı haber ardından Bitlis'te şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. İşte Bitliste'ki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri
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Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.
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Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.
Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.
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Şehit düşen Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
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Şehit Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine acı haber ulaştı
Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.
Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi
Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı.
Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.
Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 11 askerden Kurmay Albay Aydınyer'in şahadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililerce şehidin Çankaya ilçesindeki baba evinde aileye bildirildi.
Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü.
Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.
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Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 45 yaşındaki Gül'ün şehadet haberini, Şeyhcui Mahallesi'nde oturan anne Gülüzar Gül’e ulaştırdı.
Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin Fadime Gül ile evli olduğu, Caner (17) ve Ceren (13) isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.
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Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Demir'in ailesine acı haber verildi
Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini, Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e ulaştırdı.
Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.