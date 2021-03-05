Kimlikleri belli oldu.. Bitlis şehitlerimizin isimleri açıklandı

Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı.



Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.



Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.



Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı.



Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 11 askerden Kurmay Albay Aydınyer'in şahadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililerce şehidin Çankaya ilçesindeki baba evinde aileye bildirildi.



Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü.



Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.



