Kimlere prim yatacak, kimler ödenek alacak? İşte çok sorulan o soruların yanıtı

İşveren maaşınızı ödemek zorunda Soru: Çalıştığım iş yeri özel bir eğitim kurumu olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile 30 Nisan’a kadar tatil edildi. Benim de kronik rahatsızlıklarım var. Emekli çalışan olduğum için kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamıyorum. İşveren çalışılmayan günler için bana ücret ödemesi gerekir mi? İşveren beni çağırır ise işe gitmek zorunda mıyım? Kronik rahatsızlığım, iş yerinin bakanlık kararı ile tatil edilmiş olması gerekçeleri ile işe gitmez isem işveren benim iş akdimi tazminatsız feshedebilir mi? İş akdimi sağlık ve ücretin zamanında ödenmemesi gibi haklı gerekçeler ile feshedebilir miyim? Akın Özkan