Kimler idari izinli olacak ve ne zaman başlayacak? İdari izin hamileler ve 60 yaş üstünü de kapsıyor

İdari izin ile ilgili son dakika açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplandı. Vali Yerlikaya idari izin ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, ‘Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz’ dedi. Peki, kimler idari izinli sayılıp evden çalışabilecek? İşte detaylar...



Hamileleri ve 60 yaş üstünü de kapsayan idari izin ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında, ‘60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı