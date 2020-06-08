MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKimler güneÅŸlenmedi ki o güvertede!
GeriMagazin Kimler güneÅŸlenmedi ki o güvertede!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
Haber GiriÅŸ: 08 Haziran 2020 - 14:15,

Kimler güneÅŸlenmedi ki o güvertede!

DeÄŸeri dudak uÃ§aklatacak cinsten... Hangi denize girse, hangi limana demir atsa bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlar bir anda ona yÃ¶neliyor. AyrÄ±ca her bir gÃ¼vertesinde, her bir kamarasÄ±nda nice Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸklarÄ±nÄ±n, ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rasÄ± var.

Backgrid USA, Splash News

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1FRANSA SULARINDA
Abone Olgoogle-news

FRANSA SULARINDA

DÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan birinin mega yatÄ± ÅŸimdi Fransa sularÄ±nda geziyor. YolcularÄ± bir yana bu gÃ¶steriÅŸli yat, yine bÃ¼tÃ¼n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topluyor.

2ASLAN YÃœREK
Abone Olgoogle-news

'ASLAN YÃœREK'

Â Top Shop giyim markasÄ±nÄ±n sahibi olan Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Sir Philip Green'in Lionheart (Aslan YÃ¼rek) adlÄ± yatÄ± ÅŸu sÄ±ralar Fransa tatilinde olan kÄ±zÄ± Chloe Green'in emrinde.

3GEÃ‡EN YIL BODRUMA GELDÄ°
Abone Olgoogle-news

GEÃ‡EN YIL BODRUM'A GELDÄ°

GeÃ§en yÄ±l Bodrum'a da gelen Lionheart, dÃ¼nya denizlerinin gÃ¶zdesi olan yatlardan biri. 6 milyar dolar kiÅŸisel serveti olduÄŸu konuÅŸulan Green'in yatÄ± Lionheart'Ä±n deÄŸeri ise 150 milyon dolar.

4MALTA BAYRAKLI
Abone Olgoogle-news

MALTA BAYRAKLI

Malta bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan yat, Ä°talya'nÄ±n Livorno tersanesinde 2016 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi.

5KATE MOSS MÄ°SAFÄ°R OLDU
Abone Olgoogle-news

KATE MOSS MÄ°SAFÄ°R OLDU

Philip Green'in baÅŸta bir dÃ¶nem birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Moss baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ konuk ettiÄŸi mega yatÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla "yok, yok."

6Ä°Ã‡Ä°NDE YOK, YOK
Abone Olgoogle-news

Ä°Ã‡Ä°NDE YOK, YOK

Helikopter iniÅŸ pedi, spa, spor salonu, gÃ¼zellik salonu, asansÃ¶r, gÃ¼vertede jakuzi, yÃ¼zme havuzu, plaj kulÃ¼bÃ¼, barbekÃ¼, ihale garajÄ±, yÃ¼zme platformu, sualtÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ± gibi Ã¶zellikleri bulunan yatÄ±n ayrÄ±ca araÃ§ iÃ§i rahatlÄ±ÄŸÄ± artÄ±ran, Ã§apa Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan 'sÄ±fÄ±r hÄ±z sabitleyicileri' bulunuyor.Â 

7KATE MOSS SIK SIK KONUK OLUYOR
Abone Olgoogle-news

KATE MOSS SIK SIK KONUK OLUYOR

Model Kate Moss, Sir Philip Green ve eÅŸi Tina ile dostluÄŸu ile de biliniyor. Moss, Lionheart'Ä±n devamlÄ± konuklarÄ±ndan biri. Â

8
Abone Olgoogle-news
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi