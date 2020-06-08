DeÄŸeri dudak uÃ§aklatacak cinsten... Hangi denize girse, hangi limana demir atsa bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlar bir anda ona yÃ¶neliyor. AyrÄ±ca her bir gÃ¼vertesinde, her bir kamarasÄ±nda nice Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸklarÄ±nÄ±n, ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rasÄ± var.
Backgrid USA, Splash News
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1
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FRANSA SULARINDA
DÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan birinin mega yatÄ± ÅŸimdi Fransa sularÄ±nda geziyor. YolcularÄ± bir yana bu gÃ¶steriÅŸli yat, yine bÃ¼tÃ¼n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topluyor.
2
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'ASLAN YÃœREK'
Â Top Shop giyim markasÄ±nÄ±n sahibi olan Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Sir Philip Green'in Lionheart (Aslan YÃ¼rek) adlÄ± yatÄ± ÅŸu sÄ±ralar Fransa tatilinde olan kÄ±zÄ± Chloe Green'in emrinde.
3
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GEÃ‡EN YIL BODRUM'A GELDÄ°
GeÃ§en yÄ±l Bodrum'a da gelen Lionheart, dÃ¼nya denizlerinin gÃ¶zdesi olan yatlardan biri. 6 milyar dolar kiÅŸisel serveti olduÄŸu konuÅŸulan Green'in yatÄ± Lionheart'Ä±n deÄŸeri ise 150 milyon dolar.
4
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MALTA BAYRAKLI
Malta bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan yat, Ä°talya'nÄ±n Livorno tersanesinde 2016 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi.
5
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KATE MOSS MÄ°SAFÄ°R OLDU
Philip Green'in baÅŸta bir dÃ¶nem birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Moss baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ konuk ettiÄŸi mega yatÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla "yok, yok."