Magazin Haber GiriÅŸ: 08 Haziran 2020 - 14:15 , 08 Haziran 2020 - 14:27

Kimler güneÅŸlenmedi ki o güvertede!

DeÄŸeri dudak uÃ§aklatacak cinsten... Hangi denize girse, hangi limana demir atsa bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlar bir anda ona yÃ¶neliyor. AyrÄ±ca her bir gÃ¼vertesinde, her bir kamarasÄ±nda nice Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸklarÄ±nÄ±n, ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rasÄ± var.



Backgrid USA, Splash News