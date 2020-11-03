Kimler grip aşısı yaptırabilir? e Nabız grip aşısı sorgulama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.