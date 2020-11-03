Kimler grip aşısı yaptırabilir? e Nabız grip aşısı sorgulama
Grip aşısına talep bu sene pandemi nedeniyle her zamankinden daha fazla oldu. Aşıya yoğun talep nedeniyle grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi. Grip aşısı ilk etapta sadece kronik ve yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Grip aşısında öncelikli kişiler, e Nabız sistemine yüklendi. Peki, kimler grip aşısı yaptırabilir? İşte e Nabız grip aşısı sorgulama hakkında detaylar…
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.
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Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
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İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME
Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”