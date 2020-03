Kimler çift emekli aylığı alabilir

* SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Emekli Sandığına tabi anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.



* SSK’lı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.* SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.



* SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.



* SSK’lı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.