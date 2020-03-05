Kimler çift emekli aylığı alabilir

1 EKİM 2008 TARİHİNE DİKKAT!



Peki, kimler çift maaş alabilir? Daha doğrusu kimler, hem sigortalı eşin ölümünden dolayı dul aylığı hem de vefat eden sigortalı anne ve babadan yetim aylığı alabilir? Burada iki kriter var. Birincisi, ister eş olsun ister anne-baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 öncesi mi, sonrası mı vefat ettiği. Diğeri ise sigorta statüleri; SSK’lı mı, Bağ-Kurlu mu, Emekli Sandığına mı tabi oldukları. Sigortalı anne-baba ve eş aynı sigorta statüsündeyse geride kalanların çift maaş hakkı bulunmuyor, tek maaş ve tercih etti maaşı, yani en yüksek maaşı alıyor. Örnekle anlatayım. Eş SSK’lı ise baba da SSK’lı ise hak sahibine tek maaş ödeniyor; hak sahibi en yüksek kimin maaşıysa onu tercih edebiliyor. Aynı şekilde babası Bağ-Kurlu, vefat eden eş de Bağ-Kurlu ise yine tek maaş ödeniyor.