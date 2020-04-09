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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 13:21, /

Kimi seveceğimi size soracak değilim!

Genç oyuncu kendisinden 21 yaş büyük meslektaşıyla aşk yaşamasını eleştirenlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Rol aldığı Küçük Kadınlar (Little Women) filmiyle bu yıl yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen 24 yaşındaki Florence Pough, aşkına eleştiri oklarını yöneltenlere yanıt verdi.

2SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Pough, bir yıldır 45 yaşındaki oyuncu Zach Braff ile birlikte. Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda Braff'ın doğum gününü kutlamıştı. Bu paylaşımın ardından çifte ve özellikle de Pough'a yönelik eleştiriler ardı ardına gelmeye başladı.

3FİKRİNİZE İHTİYACIM YOK

FİKRİNİZE İHTİYACIM YOK

Sonunda Florence Pough, sosyal medya sayfasından bu eleştirelere yanıt verdi. Genç oyuncu "Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi söylemenize ihtiyacım yok" dedi. Pough, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüğünü ve sonunda kararını verdiğini anlattı. Genç oyuncu videosunu hayranlarının sağlık ve güvende olmasını dileyerek bitirdi.

4AŞK, YAŞ FARKI TANIMAZ

AŞK, YAŞ FARKI TANIMAZ

Florence Pough ve Zach Braff gösteri dünyasının aralarında belirgin yaş farkı olan tek çifti değil. İşte "aşk yaş farkı tanımaz" diyen diğer çiftler.

5AYRILIP BARIŞTILAR

AYRILIP BARIŞTILAR

Megan Fox 33, kocası Brian Austin Green 46 yaşında. Bir dönem boşanmaya karar veren çift tekrar bir araya geldi ve 3 çocuklu mutlu bir hayat sürüyor. Green'in eski ilişkisinden de bir oğlu bulunuyor.

6BEŞİNCİ BEBEK GELİYOR

BEŞİNCİ BEBEK GELİYOR

Hilaria Baldwin 36, Alec Baldwin 62 yaşında. Çift bir süre önce beşinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı. Baldwin'in, Kim Basinger ile evliliğinden Ireland adında yetişkin bir kızı da bulunuyor.

7KOCASINDAN 10 YAŞ BÜYÜK

KOCASINDAN 10 YAŞ BÜYÜK

Priyanka Chopra 37, Nick Jonas 27 yaşında.

8BABASI KARŞI ÇIKIYOR

BABASI KARŞI ÇIKIYOR

Scott Disick 36, sevgilisi Sophia Richie 21 yaşında. Richie'nin babası, ünlü şarkıcı Lionel Richie bu ilişkiye karşı çıksa da kızı sevgilisinden vazgeçmiyor.

9MUTLU ÇİFT

MUTLU ÇİFT

George Clooney 58, Amal Clooney 42 yaşında.

10YENİ BEBEK GELDİ

YENİ BEBEK GELDİ

Blake Lively 32 Ryan Reynolds 43 yaşında. Çift, üçüncü bebeklerini bir süre önce kucaklarına aldı.

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