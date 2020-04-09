Kimi seveceğimi size soracak değilim!

FİKRİNİZE İHTİYACIM YOK Sonunda Florence Pough, sosyal medya sayfasından bu eleştirelere yanıt verdi. Genç oyuncu "Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi söylemenize ihtiyacım yok" dedi. Pough, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüğünü ve sonunda kararını verdiğini anlattı. Genç oyuncu videosunu hayranlarının sağlık ve güvende olmasını dileyerek bitirdi.