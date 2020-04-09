Kimi seveceğimi size soracak değilim!

Genç oyuncu kendisinden 21 yaş büyük meslektaşıyla aşk yaşamasını eleştirenlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, SPLASH NEWS. HÜRRİYET ARŞİV
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
Rol aldığı Küçük Kadınlar (Little Women) filmiyle bu yıl yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen 24 yaşındaki Florence Pough, aşkına eleştiri oklarını yöneltenlere yanıt verdi.
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BU PAYLAŞIMA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI
Pough, bir yıldır 45 yaşındaki oyuncu Zach Braff ile birlikte. Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda Braff'ın doğum gününü kutlamıştı. Bu paylaşımın ardından çifte ve özellikle de Pough'a yönelik eleştiriler ardı ardına gelmeye başladı.
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SÖYLEMENİZE İHTİYACIM YOK
Sonunda Florence Pough, sosyal medya sayfasından bu eleştirilere yanıt verdi. Genç oyuncu "Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi söylemenize ihtiyacım yok" dedi. Pough, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüğünü ve sonunda kararını verdiğini anlattı.
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AŞK YAŞ FARKI TANIMAZ
Genç oyuncu videosunu hayranlarının sağlık ve güvende olmasını dileyerek bitirdi. Florence Pough ve Zach Braff gösteri dünyasının aralarında belirgin yaş farkı olan tek çifti değil. İşte "aşk yaş farkı tanımaz" diyen diğer çiftler.
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Gösteri dünyasının ünlü çiftleriyle ilgili hemen hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki bu ünlü çiftlerin arasındaki yaş farkı konusunda bilginiz var mı?
Bakın bakalım ünlü çiftlerden hangileri birbiriyle yaşıt hangileri arasında neredeyse kuşak farkı var.
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Türkiye'nin en mutlu çiftlerinden Arzum Onan 45, Mehmet Aslantuğ ise 57 yaşında.
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Sedef Avcı 37 yaşında, Kıvanç Kasabalı ise 44 yaşında.
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Beren Saat 35, Kenan Doğulu 45 yaşında.
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Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşında, eşi Başak Dizer ise 42 yaşında.
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Mahsun Kırmızıgül 50 yaşında eşi Ece Binay ise 30'lu yaşlarının ilk yarısında.
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Pınar Altuğ 45 yaşında, eşi Yağmur Atacan 36 yaşında.
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Halit Ergenç 49 yaşında, Bergüzar Korel ise 37 yaşında.
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Sinem Kobal 32 yaşında, Kenan İmirzalıoğlu ise 45 yaşında.
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Aslı Enver 35 yaşında, sevgilisi Murat Boz ise 39 yaşında.
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Fahriye Evcen 33 yaşında, bir süre önce nişanlandığı Burak Özçivit 34 yaşında.
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Kibariye 1960 kocası Ali Küçükbalçık ise 1981 doğumlu.
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Engin Altan Düzyatan 40 yaşında. Eşi Neslişah Düzyatan ile aralarında 10 yaş fark var. Neslişah Alkoçlar Düzyatan 30 yaşında.