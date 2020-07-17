Kimi özel villasında, kimi otelde! Ünlü isimler tatilde...

Uyarıya uymadılar Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan, Çeşme’de tatil yapıyor. İkili önceki gün gittikleri bir mekanda “Asla tezgaha oturma” uyarısı olan bir tezgahın üzerine oturup poz verdi. Oyuncu, bu esprili pozunu Instagram hesabından “Kabul” notunu yazarak paylaştı.