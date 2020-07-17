Kimi özel villasında, kimi otelde! Ünlü isimler tatilde...

Bodrum ve Çeşme bu yıl da ünlü isimlerin favori tatil adresi oldu. İşte ünlülerin sahil keyfinden objektife yansıyan renkli manzaralar...
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Deniz keyfi
‘Avatar’ lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz’ın tercihi Çeşme oldu.
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Çift önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Suda şakalaşan ve sık sık öpüşen çiftin keyifli halleri böyle görüntülendi.
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Azur’la kano
Bade İşçil önceki gün Bodrum Gündoğan’daki Casa Costa Otel’in plajındaydı.
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İşçil, oğlu Azur’la birlikte kanoya bindi. Keyifli deniz turunun ardından kanoyu iskeleye çıkaran 36 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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Güneş banyosu
Çeşme’de tatil yapan Hazal Filiz Küçükköse, The Beach of Momo’da objektife yansıdı.
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Tatile arkadaşlarıyla çıkan oyuncu, şezlonguna uzanmadan önce vücuduna bronzlaştırıcı sürdü. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, geç saatlere kadar güneşlendi.
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Tatil pozu
Coşkun Sabah’ın “Okuluna para yetiştiremiyorum” diye dert yandığı kızı Roza Sabah, tatil sezonunu açtı.
İngiltere’de okuyan Roza Sabah, şimdilerde Alaçatı’da tatil yapıyor. 21 yaşındaki genç kız, fotoğraflarını Instagram’da takipçileriyle de paylaşıyor. Roza Sabah son olarak bu kareyi “Güneşli” notuyla sayfasına ekledi.
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Havuz başında
Model Tuğba Özay, Antalya’daki yazlığında tatiline devam ediyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Özay, havuz başında çekildiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Modelin mayosunu topuklu ayakkabıyla kombinlemesi dikkat çekti.
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Yaz enerjisi
Oyuncu Fulya Zenginer, şehrin içinde tatil yapmayı tercih etti. Oyuncu, İstanbul’da tekne kiralayıp Boğaz’a açıldı. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zenginer, fotoğraflarına sosyal medyada “Yaz enerjisi” notunu yazdı.
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Burcu yüzünden poz veremedim
Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, Bodrum’da tekne tatilinde. Kemer önceki gün sunucu Burcu Esmersoy’a poz verdi. Kemer, bu kareyi “Havalı poz vermem falan söz konusu değildi. Burcu’ya bakmaktan poz vermek zor, tahmin edersiniz. İşte kanlı canlı karşımda ‘Çok güzel çıktın’ diyor. Şaka mı bu” notuyla paylaştı.
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Doğal Bergüzar
Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tekne tatili yapan Bergüzar Korel, makyajsız ve doğal hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Korel, son olarak denizden çıktıktan sonraki bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Eski tarz fotoğraf
Oyuncu Büşra Develi, tatilde çekilen pozlarını sosyal medya hesabına yükledi. Develi, güneşlendiği sırada arkadaşının polaroid makineyle çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Uyarıya uymadılar
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan, Çeşme’de tatil yapıyor. İkili önceki gün gittikleri bir mekanda “Asla tezgaha oturma” uyarısı olan bir tezgahın üzerine oturup poz verdi. Oyuncu, bu esprili pozunu Instagram hesabından “Kabul” notunu yazarak paylaştı.