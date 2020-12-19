Karantinadan çıktı, dalmaya gitti

Eski oyuncu yeni moda tasarımcısı dalış yapmak ve deniz keyfi çıkarmak için tatile çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TATİLE ÇIKTI
Bir dönem rol aldığı TV şovuyla adını duyurduktan sonra moda tasarımcılığına geçiş yapan yıldız, kendi imzasını taşıyan bikinisiyle görüntülendi.
Mega News Agency
2
Abone Ol
SOSYAL İZOLASYONU ŞİMDİLİK BİTİRDİ
Rol aldığı Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle Londra'daki evinden dışarı çıkmıyordu. Fakat kurallar gevşemeye başlayınca Noel ve yeni yıl tatili için yola çıktı.
3
Abone Ol
SOLUĞU BARBADOS'TA ALDI
Barbados'u tercih eden 29 yaşındaki Garner, bir erkek arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.
4
Abone Ol
BİKİNİSİ KENDİ TASARIMI
Kendi tasarladığı bikini koleksiyonundan bir parça seçen Kimberley Garner, önce palet ve şnorkel ile dalış yaptı. Ardından da arkadaşıyla birlikte plajda yürüyüşe çıktı.
5
Abone Ol
SONRA DA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPTILAR
Kimberley Garner ve arkadaşı daha sonra plajda bir de fotoğraf çekimi yaptı.
6
Abone Ol
HEM TATİL HEM TANITIM
Garner, uzun süredir bikini, mayo ve plaj aksesuarları tasarımı yapıyor. Dünyanın önde gelen moda haftalarını da kaçırmayan Garner, koleksiyonlarının tanıtımını da çıktığı tatillerde kendisi yapıyor.
7
Abone Ol
ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
Kimberley Garner son olarak uzun süreli ilişkisini bitirmesiyle gündeme gelmişti.
8
Abone Ol
EVLİLİKTEN DÖNDÜLER
Evlenmeyi planlayan çift son anda yollarını ayırmaya karar verdi.
9
Abone Ol
HARİKA BİR ÜÇ YILDI
Garner, bu konuyla ilgili olarak da "Onunla harika bir üç yıl geçirdik. İlişkimizi bitirdik ama hala çok iyi arkadaşız" demişti.