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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 09:55 | 

Karantinadan çıktı, dalmaya gitti

Eski oyuncu yeni moda tasarımcısı dalış yapmak ve deniz keyfi çıkarmak için tatile çıktı.

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1TATİLE ÇIKTI
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TATİLE ÇIKTI

Bir dönem rol aldığı TV şovuyla adını duyurduktan sonra moda tasarımcılığına geçiş yapan yıldız, kendi imzasını taşıyan bikinisiyle görüntülendi.

Mega News Agency

2SOSYAL İZOLASYONU ŞİMDİLİK BİTİRDİ
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SOSYAL İZOLASYONU ŞİMDİLİK BİTİRDİ

Rol aldığı Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle Londra'daki evinden dışarı çıkmıyordu. Fakat kurallar gevşemeye başlayınca Noel ve yeni yıl tatili için yola çıktı.

3SOLUĞU BARBADOSTA ALDI
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SOLUĞU BARBADOS'TA ALDI

Barbados'u tercih eden 29 yaşındaki Garner, bir erkek arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.

4BİKİNİSİ KENDİ TASARIMI
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BİKİNİSİ KENDİ TASARIMI

Kendi tasarladığı bikini koleksiyonundan bir parça seçen Kimberley Garner, önce palet ve şnorkel ile dalış yaptı. Ardından da arkadaşıyla birlikte plajda yürüyüşe çıktı.

5SONRA DA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPTILAR
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SONRA DA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPTILAR

Kimberley Garner ve arkadaşı daha sonra plajda bir de fotoğraf çekimi yaptı. 

6HEM TATİL HEM TANITIM
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HEM TATİL HEM TANITIM

Garner, uzun süredir bikini, mayo ve plaj aksesuarları tasarımı yapıyor. Dünyanın önde gelen moda haftalarını da kaçırmayan Garner, koleksiyonlarının tanıtımını da çıktığı tatillerde kendisi yapıyor.

7ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
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ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Kimberley Garner son olarak uzun süreli ilişkisini bitirmesiyle gündeme gelmişti.

8EVLİLİKTEN DÖNDÜLER
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EVLİLİKTEN DÖNDÜLER

Evlenmeyi planlayan çift son anda yollarını ayırmaya karar verdi.

9HARİKA BİR ÜÇ YILDI
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HARİKA BİR ÜÇ YILDI

Garner, bu konuyla ilgili olarak da "Onunla harika bir üç yıl geçirdik. İlişkimizi bitirdik ama hala çok iyi arkadaşız" demişti.

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