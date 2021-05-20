Kim söyledi hile yaptığımı!

'HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI' Oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Emily Ratajkowski, bebeklerinin adını da açıkladı aynı paylaşımda. Ünlü model ve oyuncu "Sylvester Apollo Bear, yeryüzü cephesinde bize katıldı" diye yazdı. Ratajkowski, oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini de belirtti. Güzel model ve oyuncu, oğlu ile ilgili olarak " hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.