Kim söyledi hile yaptığımı!

Sosyal medya pozlarında kendini ince gösterdiği iddialarına böyle yanıt verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Kısa bir süre önce ilk kez anne olan ünlü model Emily Ratajkowski, doğumdan hemen sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti.
2
KIYAFETİYLE YANIT VERDİ
Sebastian Bear McClard ile evli olan 29 yaşındaki Ratajkowski'nin Instagram paylaşımlarında özellikle de karın bölgesini photoshop uygulamaları kullanarak incelttiği ileri sürülüyordu. Ünlü model ise tüm bu söylentilere önceki gün gezinti yaparken seçtiği kıyafet ile yanıt verdi.
3
CESUR KIYAFET
Emily Ratajkowski ile eşi Bear McClard, önceki gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken görüntülendi. Ratajkowski, bol bir pantolon ile karın bölgesini açıkta bırakan kısa bir tişört giydi.
4
İDDİALARI YALANLADI
Böylece hakkında ortaya atılan "sosyal medya paylaşımlarında karın bölgesini inceltiyor" iddialarını yalanlamış oldu.
5
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü model ve oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir bebek beklediğini ünlü dergiye verdiği pozlarla duyuran model, oğluyla çekilen ilk pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, dokuz aydır heyecanla beklediği oğluna sonunda kavuştu. 2018 yılında yapımcı Sebastian Bear McClard ile ani bir şekilde evlenen Ratajkowski, 29 yaşında ilk kez anne oldu. Hamileliğini, Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makaleyle duyuran Ratajkowski, oğlunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle tanıştırdı.
6
'HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI'
Oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Emily Ratajkowski, bebeklerinin adını da açıkladı aynı paylaşımda. Ünlü model ve oyuncu "Sylvester Apollo Bear, yeryüzü cephesinde bize katıldı" diye yazdı. Ratajkowski, oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini de belirtti. Güzel model ve oyuncu, oğlu ile ilgili olarak " hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.
7
STALLONE'YE ADAŞ OLDU
Emily Ratajkowski ve Sebastien Bear McClard'ın bebeklerine, ünlüler dünyasında bugüne kadar rastlanmayan Sylvester ismini vermesi de dikkat çekti. Bebek, böylece Hollywood'un efsanelerinden Sylvester Stallone ile adaş oldu.
8
Emily Ratajkowski anne oldu
9
DOĞUM ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİ TARTIŞILMIŞTI
Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski'nin makalesinde savunduğu görüşleri de tartışma konusu olmuştu. Ratajkowski, dergide yayınlanan yazısında bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.
10
CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLMADAN BÜYÜYECEK
Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti. Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.
11
'NASIL BİR İNSAN OLACAĞINI MERAK EDİYORUM'
Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.
12
İLK KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞU
Ratajkowski'nin eşi Sebastian Bear McClard da baba olduktan birkaç gün sonra bebeğine yaptığı alışverişten dönerken görüntülendi. Çiçeği burnunda babanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
13
ONLAR DA KARANTİNADA BEBEK SABİHİ OLDU
Karantina sürecinde bebek sahibi olarak ailesini genişleten tek ünlü Emily Ratajkowski değildi. İşte koronavirüs karantinasında bebek sahibi olan ünlüler.
14
ÜNLÜ MODELİN MUTLULUĞU
Ünlü model Elsa Hosk anne oldu. 2015 yılından bu yana Tom Daly ile birlikte olan 32 yaşındaki Hoss, kızının dünyaya geldiğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çiftin bebeği, bu yılın şubat ayında dünyaya geldi.
15
GIGI DE ANNE OLDU
Gigi Hadid, Zayn Malik ile olan beraberliğinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.
16
ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI DOĞDU
Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom da kızları Daisy Dove'a karantina sürecinde kavuştu.
17
İLK KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞU
Hollandalı model Romee Strijd, ilk kez anne oldu. 25 yaşındaki model ve iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Laurens van Leeuwen'in kızı dünyaya geldi.
18
ÜNLÜ ÇİFT KIZLARINA KAVUŞTU
Sophie Turner ile Joe Jonas da Willa adını verdikleri kızlarını karantina sürecinde kucaklarına aldı.