Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu... Urfalı Hikmet yarışmadan kaç para kazandı?

'125 BİN TL AİLEM İÇİN BÜYÜK BİR PARA' 250 bin liralık soruda bazı seçeneklerin birbirine çok yakın olduğunu söyleyen ve joker hakkının kalmadığını hatırlatan Karakurt, "Ayrıca 125 bin TL ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek geri çekilmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. İyi ki geri çekildim. Çünkü geri çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı" ifadelerini kullandı.