Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu... Urfalı Hikmet yarışmadan kaç para kazandı?

Sabah'a konuşan Hikmet Karakurt, kazandığı parayla ilk olarak ne yapacağını açıkladı. Yarışmaya ilk katıldığında herhangi bir hedefinin olmadığını söyleyen Karakurt, "Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim" dedi.