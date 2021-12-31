Kim Milyoner Olmak İster konukları kimler? İşte 31 Aralık Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları
Kim Milyoner Olmak İster konukları 2022 yılbaşı özel fragmanı ile beraber belli oldu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yılbaşı özel bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Kim Milyoner Olmak İster programında müzikler, şarkılar, keyifli sohbetler izleyici karşısına çıkacak. Sanatçıların katılacağı Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü isimler sahnede seslendirecekleri şarkılar ile ekran başındakileri müziğe doyuracak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster konukları kimler? İşte 31 Aralık Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları.
Kim Milyoner Olmak İster konukları kimler, sorusu ekran başındakiler tarafından gündeme geldi. ATV ekranlarında 31 Aralık Cuma akşamı seyirci ile buluşacak olan Kim Milyoner Olmak İster'e Manga Grubunun Solisti Ferman Akgül ve Arabesk Müziğin Genç İsmi Serkan Kaya katılacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni yıl özel programında, müzik ziyafeti yaşanacak. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
ATV yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
4