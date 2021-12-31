Kim Milyoner Olmak İster konukları kimler? İşte 31 Aralık Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.



"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.