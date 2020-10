Kim Milyoner Olmak İster Hikmet ile konuşuldu! Hikmet Karakurt kimdir?

Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu. Soğan işçisi bir ailenin sekiz çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Urfalı Hikmet, 250 bin liralık soruda çekilerek 125 bin TL kazandı. Şanlıurfa'dan gelerek, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, başarılı performansı sonucunda tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmış ve sosyal medyada da gündeme gelmişti.



60 bin liralık soruyu kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen Karakurt, 250 bin liralık soruya kadar geldi. Soruyu gören Hikmet, uzun bir süre düşündükten sonra çekilerek 125 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.



Sabah'a konuşan Hikmet Karakurt, kazandığı parayla ilk olarak ne yapacağını açıkladı. Yarışmaya ilk katıldığında herhangi bir hedefinin olmadığını söyleyen Karakurt, "Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim" dedi.



250 bin liralık soruda bazı seçeneklerin birbirine çok yakın olduğunu söyleyen ve joker hakkının kalmadığını hatırlatan Karakurt, "Ayrıca 125 bin TL ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek geri çekilmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. İyi ki geri çekildim. Çünkü geri çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı" ifadelerini kullandı.