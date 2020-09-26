Kim Milyoner Olmak İster Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor, akrabası mı? İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster’in tanıtımına Cem Yılmaz’ın görüntüleri damga vurmuştu. Telefon jokeri olarak Cem Yılmaz’ın ismini veren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ortaya çıktı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor, akrabası mı? İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı…
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Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezon ilk yarışmacılarından biri olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 24 Ağustos 1959 tarihinde Ankara’ da dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara’da Ayşe Abla İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamladı. 1985 Yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden teğmen rütbesi ile mezun olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 1986-1988 yılları arasında üsteğmen rütbesi İle Edremit 19. Piyade Tugayında görev yaptı.
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1988-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasını tamamlayan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 1992-1995 yılları arasına Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı yüzbaşı olarak Diyarbakır askeri hastanesinde çalıştı.
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Özellikle bu dönemde Ortopedik harp cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisine akademisyen olarak dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.
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Cem Yılmaz'ın özel doktoru olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, ünlü komedyenin özel hayatında da önemli bir yere sahip. Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun ricası üzerine bir tıp kongresinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, aynı zaman Şehirlioğlu'nun kızının nişanına katılarak genç çiftin yüzüklerini takmıştı.