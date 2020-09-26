Kim Milyoner Olmak İster Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor, akrabası mı? İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezon ilk yarışmacılarından biri olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 24 Ağustos 1959 tarihinde Ankara’ da dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara’da Ayşe Abla İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamladı. 1985 Yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden teğmen rütbesi ile mezun olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 1986-1988 yılları arasında üsteğmen rütbesi İle Edremit 19. Piyade Tugayında görev yaptı.