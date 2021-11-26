Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı ile yanıt buldu

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre bu akşam Destan dizisinin tekrarı ekrana gelecek. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü ise pazar akşamı yayınlanacak.