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GeriTelevizyon Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
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Televizyon
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 15:39 | 

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı ile yanıt buldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta belirli günlerde ekrana geliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı cuma akşamları da yayınlanıyordu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi

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Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yeni bölümleri hafta içi ekrana gelen programın ATV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölüm tarihi
2KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre bu akşam Destan dizisinin tekrarı ekrana gelecek. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü ise pazar akşamı yayınlanacak.
3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İlet Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

23:15 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04:45 Kalp Yarası
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