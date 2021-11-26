Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta belirli günlerde ekrana geliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı cuma akşamları da yayınlanıyordu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yeni bölümleri hafta içi ekrana gelen programın ATV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölüm tarihi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İlet Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
23:15 Bir Zamanlar Çukurova
02:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04:45 Kalp Yarası
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İlet Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
23:15 Bir Zamanlar Çukurova
02:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04:45 Kalp Yarası