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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 12:36, /

Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' paylaşımı tepki çekti

TV yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram paylaşımı olay oldu. Tüm ailesiyle birlikte covid-19 karantinasında olan Kardashian, ısmarladığı lahmacun benzeri yiyeceği "Ermeni pizzası" diye tanıtınca özellikle Türk takipçilerinden tepki aldı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1KİM LAHMACUNU BİLİYOR

KİM LAHMACUNU BİLİYOR

 Eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte karantinasını sürdüren Kardashian dışarıdan sipariş ettiği yiyeceği takipçilerine gösterdi.Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepki yağdı.

2MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM

MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM

Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaptı.

3LAHMACUN O CANIM

LAHMACUN O CANIM

Ebru Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.

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