Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' paylaşımı tepki çekti

KİM LAHMACUNU BİLİYOR Eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte karantinasını sürdüren Kardashian dışarıdan sipariş ettiği yiyeceği takipçilerine gösterdi.Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepki yağdı.