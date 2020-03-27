Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' paylaşımı tepki çekti
TV yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram paylaşımı olay oldu. Tüm ailesiyle birlikte covid-19 karantinasında olan Kardashian, ısmarladığı lahmacun benzeri yiyeceği "Ermeni pizzası" diye tanıtınca özellikle Türk takipçilerinden tepki aldı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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KİM LAHMACUNU BİLİYOR
Eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte karantinasını sürdüren Kardashian dışarıdan sipariş ettiği yiyeceği takipçilerine gösterdi.Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepki yağdı.
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MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM
Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaptı.
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LAHMACUN O CANIM
Ebru Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.